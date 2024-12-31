Siyasi Partilerin Mali Denetim Sonuçları Açıklandı

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Anayasa Mahkemesinin, 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AK Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Genç Parti, Doğru Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Kadın Partisi'nin 2020 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin 2020 yılına ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.