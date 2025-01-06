Slovakya Heyeti Moskova'ya Gidiyor

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BRATİSLAVA, 6 Ocak (Xinhua) -- Slovakya parlamentosundan bir heyet, Rusya tarafıyla iletişimi yeniden başlatmak için Ocak ayında Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Slovakya Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Andrej Danko pazar günü yerel bir medya programında yaptığı açıklamada "Rusya ile bazı ilişkileri eski haline getirmek" için Rusya parlamentosu ve hükümetinin temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Danko, ziyareti Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 22 Aralık 2024'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında başlattığı diyaloğun devamı olarak niteledi.

Rus doğalgazının Slovakya ve tüm Avrupa için önemini de vurgulayan Danko, "Birdenbire farklı bir doğalgaz kullanmaya başlayamazsınız, işler bu şekilde yürümez" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki geçiş sözleşmesinin 31 Aralık 2024'te son ermesinin ardından 1 Ocak'ta Slovakya'ya Ukrayna üzerinden Rus doğalgazının akışı sonlandırılmıştı.