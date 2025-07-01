SMA'lı Bebeğin Tedavi Fund'sına Hırsızlık - Son Dakika
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SMA'lı Bebeğin Tedavi Fund'sına Hırsızlık

SMA\'lı Bebeğin Tedavi Fund\'sına Hırsızlık
01.07.2025 11:40
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Avcılar'da bir kişi, SMA'lı Muhammed'in tedavisi için bağışları çaldı. Aile destek istiyor.

Avcılar'da bir şüpheli, Taşdemir ailesinin 11 aylık SMA'lı bebeği Muhammed'in tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu standı kırıp paraları alarak kayıplara karıştı. Üstgeçitteki stanttan şüphelinin paraları aldığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızlığa tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, oğlunu yaşatmak için kampanyaya destek istedi.

Esenyurt'ta oturan özel güvenlik görevlisi Tekin Taşdemir ile eşi Mehtap'ın üçüncü çocukları olarak 11 ay önce dünyaya gelen Muhammed'e SMA tanısı konuldu. Tedavisi yurt dışında büyük masraf gerektiren çocuğa ilaç için yardım toplanabilmesi amacıyla İstanbul Valiliği'nden izin alındı. Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs üstgeçidine konulan bağış kumbarası, Çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı ve içindeki paralar alındı. Şüphelinin paraları aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Toplanan paranın alınmasına tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, "Standımızdaki paraları almışlar. Bebeğimi kurtarmak için biz stant açıyoruz, ilacına kavuşsun diye. Allah rızası için destek olun oğluma. Hasta olduğunu duyduğumuzdan beri mücadele ediyoruz. Sizler olmadan biz başaramayız. Biz çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz. Çok çaresiz kaldık. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA'lı Bebeğin Tedavi Fund'sına Hırsızlık - Son Dakika

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