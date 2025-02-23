Sodev'in 31. Olağan Genel Kurulu'nda Yeniden Başkan Seçilen Rasim Şişman: "Geleceği Bekleyen Değil, Onu Kuran Bizler Olacağız"

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(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) 31. Olağan Genel Kurulu'nda Rasim Şişman ikinci kez başkanlığa seçildi. Şişman, "Yaşadığımız zorluklara rağmen umudumuzu büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal demokrasiyi bu topraklarda daha güçlü bir hale getirmek bizim en temel sorumluluğumuzdur. Geleceği bekleyen değil, onu kuran bizler olacağız" dedi.

SODEV'in 31. Oağan Genel Kurulu, dün İstanbul Taksim Hill Otel'de gerçekleştirildi. SODEV Başkanı Şişman, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada iki yıl önce vakıf başkanlığına seçildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"O gün verdiğim söz, bu değerli mirası büyütmekti. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu yolculuğun zorluklarla, mücadeleyle ama aynı zamanda büyük kazanımlarla dolu olduğunu görüyorum. Otuz yılını dolduran SODEV'e genç yaşta başkanlık yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Böylesine köklü bir kurumun geleceğini inşa etmek için sorumluluk almak, yalnızca kişisel bir görev değil, aynı zamanda sosyal demokrasi mücadelesine duyduğum inancın bir gereğidir. Ancak hiçbir yolculuk tamamlanmış değildir. Devam eden işleri tamamlamak, SODEV'i daha güçlü ve etkili bir düşünce kuruluşu haline getirmek için tekrar huzurlarınızdayım. Geçmişin muhasebesini elbet yapacağız, ancak esas olarak geleceğin rotasını çizeceğiz. Bunu da en temel değerimiz olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yapacağız. Çünkü SODEV, yalnızca bir kurum değildir. SODEV toplumsal dönüşümün, dayanışmanın ve umudun adıdır."

"Sosyal demokrasi yalnızca bir fikir değildir"

Son iki yılda gerçekleştirilen projeleri değerlendiren Şişman, SODEV'in bilgi üreten, politika belirleyen ve kamuoyu üzerinde etkili bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. "Sosyal demokrasi yalnızca bir fikir değildir; halkın içinde, meydanlarda, adalet nöbetlerinde ve toplumsal mücadelede var olmalıdır" diyerek vakfın aktif bir politika üretim merkezi olacağını vurguladı.

SODEV'in geçtiğimiz dönemde düzenlediği paneller, gerçekleştirdiği araştırmalar ve yayımladığı raporlarla kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Şişman, özellikle demokratikleşme, ekonomik eşitsizlik ve çevre politikaları üzerine yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Şişman şunları kaydetti:

"SODEV olarak, dönemimizde toplumun farklı kesimlerine ulaşan, etkili ve kapsamlı çalışmalar yürüttük. Gerçekleştirdiğimiz onlarca panelle Türkiye'nin ve dünyanın güncel meselelerini tartışmaya açtık, sosyal demokrat perspektifi güçlendirdik. Hazırladığımız araştırma ve raporlar ulusal basında geniş yer buldu, siyasete yön verdi ve politika yapıcılar üzerinde ciddi bir etki yarattı. Kitap fuarları ve dergi yayınlarımız ile sosyal demokrat düşünceyi daha geniş kitlelere ulaştırdık. Yerel Yönetimler ve Sosyal Demokrasi Okulları, demokratik yönetim anlayışını derinleştirdi, geniş bir kitleye eğitim sundu. FES ve Olof Palme gibi uluslararası işbirlikleri ile küresel sosyal demokrat dayanışmayı güçlendirdik, yurt dışındaki düşünce kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttük. Sadece fikir üretmekle kalmadık; sokakta, meydanlarda, hayatın içinde olduk. Hukukun üstünlüğünü savunmak için adalet nöbetlerinde, Gezi ve Akbelen direnişlerinde yer aldık. İnsan Hakları, Demokrasi, Dayanışma ve Barış Ödülü'nü kesintisiz sürdürerek mücadeleye omuz verdik. Halkın iradesine yapılan müdahalelere, hak ihlallerine ve demokrasiye yönelik tehditlere karşı basın açıklamaları ve kamusal müdahalelerle sesimizi yükselttik."

Vakfın yerel yönetimlerle iş birliğini artıracağını belirten Şişman, "Belediyeler sosyal demokrasinin en güçlü uygulama alanlarından biridir. Bu alandaki etkimizi artırarak demokratik katılımı güçlendirecek projeler geliştireceğiz" dedi. Şişman, uluslararası sosyal demokrat kuruluşlarla iş birliklerini genişleteceklerini de vurguladı.

"SODEV baskılar karşısında geri adım atmaz"

Ekonomik kriz ve siyasal belirsizliklere rağmen vakfın güçlü duruşunu koruduğunu belirten Şişman, "SODEV baskılar karşısında geri adım atmaz. Bu vakıf dayanışmayla, mücadeleyle ve topluma olan sorumluluğuyla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal demokrasinin bir mücadele alanı olduğunu vurgulayan Şişman, şöyle devam etti:

"Sosyal demokrasi bir mücadeledir. Adalet, özgürlük ve eşitlik için verilen, kuşaklar boyu süren bir mücadele… Bugün burada, yalnızca bir genel kurul gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı da hatırlıyoruz. Bu vakıf, bireylerin değil, kolektif bir bilincin eseridir. Bu yüzden, SODEV'in geleceğini inşa etmek, hepimizin ortak emeğiyle mümkündür. Umut, bugün en çok ihtiyacımız olan şey. Yaşadığımız zorluklara rağmen umudumuzu büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal demokrasiyi bu topraklarda daha güçlü bir hale getirmek bizim en temel sorumluluğumuzdur. Geleceği bekleyen değil, onu kuran bizler olacağız."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Rasim Şişman, yeniden SODEV Başkanlığı'na seçildi. Genel Kurulda Rasim Şişman'ın başkanlığındaki yönetim ve denetim kurullarında yer alacak isimler de belirlendi. Bu isimler şöyle:

"Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Ahmet Emin Avşar, Zeynep Babacan, Türkan Mergün, Dursun Horlu, Tuba Torun, Tansu Özcan, Zübeyde Polatlı, Ufuk Saka.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Fikret Kök, Mete Çelebi, Birgül Eker, Sefer Humar, Sakine Tayanç. Denetim Kurulu Üyeleri: Recep Sevinç, Özkan Özdemir, Fevzi Çoban. Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Feti Özdemir, Özgen Aydos, Mehmet Emin Kabayuka."

SODEV, 1994 yılından bu yana sosyal demokrasinin evrensel değerlerini Türkiye'de güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.