Sofuoğlu'ndan AfD Uyarısı - Son Dakika
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Sofuoğlu'ndan AfD Uyarısı

TGD Başkanı Sofuoğlu, AfD'nin Türk ve göçmen düşmanı olduğunu belirterek seçmenleri uyardı.

12.02.2025 19:47
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Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), Türk, Müslüman ve göçmenlerin düşmanı bir parti olduğunu belirterek, Türk kökenli seçmenlere uyarıda bulundu.

Sofuoğlu, 23 Şubat'ta yapılacak federal parlamento seçimlerine yönelik çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, AfD'ye oy verilmemesi konusunda uyararak, "AfD, Türk toplumunun, Müslüman toplumun ve göçmenlerin düşmanı bir parti. İlk iktidara geldiklerinde en fazla bu partinin cezasını çekecek toplum göçmenler. Gittiğimiz her yerde AfD'ye niye oy verilmemesi gerektiğini anlatmamız gerekiyor, insanları ikna etmemiz gerekiyor." dedi.

23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimi geçmişteki seçimlerle kıyaslayan Sofuoğlu, özellikle Adolf Hitler'in iktidara geldiği dönemle bugünkü gelişmeler arasında paralellikler kurmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Sofuoğlu, AfD'nin seçim kampanyası çerçevesinde göçmenler için geri dönüş uçak bileti dağıttığını hatırlatarak, benzeri bir durumun 1933'te de yaşandığını anımsattı.

Almanya'da yıllardan beri kullanılmayan, aşırı sağı anımsatan sözcüklerin ve kavramların şimdi açıkça kullanılıyor olmasını ve buna tepki gösterilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gibi tutumlar Almanya'da merkez siyasetin de artık ne tarafa kayabileceği konusundaki tehlikeleri beraberinde getiriyor. Biz Almanya Türk toplumu olarak aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi yürüyüşleri ilk başladığında bu konuya dikkat çekmiştik. Özellikle büyük partilerin bu gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiğine, PEGIDA'nın ve AfD'nin aşırı sağın ortak havuzu olabileceğine dikkat çekmiştik. Son olarak, bu seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de dahil olmak üzere siyasi partilerin, göçmen sayısını en fazla kim sınırlayacak söylemi üzerinden politika gütmesi, Almanya'daki merkez siyasetin geldiği noktayı gözler önüne seriyor."

Sofuoğlu, Almanya'da son haftalarda ülke çapında yün binlerce insanın aşırı sağ ve onlarla işbirliği yapan partilere karşı mitingler yapmasını olumlu bularak, "Bütün Almanya'daki demokrasi güçleriyle birlikte Almanya'nın demokratik geleceği için mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Onun dışında bizim fazla şansımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Sofuoğlu, "Demokrasiye sahip çıkmamız ve bu ülkedeki gelecek nesiller için sandığa gidip oy kullanmamız çok önemli." diye konuştu.

TGD Türk kökenli seçmenler için kampanya başlatacak

Sofuoğlu ayrıca parlamento seçimlerinde Türk kökenli Alman vatandaşlarının oy kullanmasını teşvik etmek için yaklaşık dört haftadır bir kampanya yürüttüklerini anlattı.

TGD Eş Genel Başkanı Sofuoğlu, 12-22 Şubat tarihleri arasında Kiel, Hamburg, Essen, Koblenz, Stuttgart, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Wiesbaden ve Hannover kentlerinde üzerlerinde Türkçe olarak, "Demokrasi için! Ben de varım!" gibi sloganların yazılı olduğu minibüslerle tur atılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sofuoğlu'ndan AfD Uyarısı - Son Dakika

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