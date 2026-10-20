Sofya\'da binlerce kişi Yotova ve Radev\'i Rusya ile ilişkiler nedeniyle protesto etti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Başbakan Rumen Radev'e karşı protesto eylemi düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olarak Sofya'daki cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, Yotova ve Radev'in ulusal güvenlik ve dış politika yaklaşımlarını protesto ederek, "İstifa" ve "Hainler" şeklinde slogan attı.

Yaklaşık 2 saat süren protestoda Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan göstericiler, Radev hükümetini Rusya ile diplomatik ilişkilere gereğinden fazla önem vermekle eleştirdi.

Göstericiler, Bulgaristan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ve AB ve NATO'daki müttefikleriyle işbirliğinin artırılmasını talep etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.