Sofya'da Çin Yeni Yılı Poşta Pulu Tanıtıldı

SOFYA, 26 Şubat (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen bir tanıtım töreninde Çin Yeni Yılı'na özel basılan posta pulu görülüyor, 25 Şubat 2025.
Bulgaristan Posta İdaresi salı günü Merkez Postane Binası'nda düzenlenen bir törenle Çin Yeni Yılı'na (Yılan Yılı) özel yeni bir posta pulu bastırdı. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)
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