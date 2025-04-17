Soğuk Hava Hayvanları Vurdu

Soğuk hava hayvanları da vurdu

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Uzayan mevsim geçişleri ve sıcaklık farkı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda solunum yolu hastalıklarını arttırdı"

"Yağışlardan kaynaklı sulak alanların çoğalması, merada kenelerin artmasına yol açtı"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, uzayan mevsim geçişleri ve sıcaklık farklarının büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda solunum yolu hastalıklarını arttırdığını söyleyerek, "Yağışlardan kaynaklı sulak alanların çoğalması, merada kenelerin artmasına yol açtı" dedi.

Mevsim geçişinin uzamasıyla bir takım hastalıkların ortaya çıktığı dönemle karşılaşıldığını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Kış ayları biraz uzadı. Özellikle biraz daha yağmurlu ve karlı soğuk günler de devam ediyor. Aslında hayvanların artık kapalı ortamlardan meralarda yaylıma çıkması lazım. Tabi bu mevsim geçişinin de uzaması ile birlikte de bir takım mevsimsel hastalıklar veya paraziter enfeksiyonların da ortaya çıktığı bir dönemle karşı karşıyayız. Çünkü biz direkt hayvanlarla meşgul olduğumuz için özellikle de büyükbaş hayvanlarla. En başında havalarda artık gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olmasından dolayı solunum problemleri ile ilgili hastalıklar artık daha sık görülmeye başlandı. Bu amaçla da yetiştiricilerimiz, özellikle büyükbaş hayvanlarda bu problemi daha çok görürdü ama artık küçükbaşlarda da akciğer enfeksiyonlarını yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Buna binaen koruyucu aşılarını ki özellikle yetiştiricilerimizin pnömoniye karşı, akciğer enfeksiyonlarına karşı hayvanlarını aşılatmaları bu dönemde daha uygun olacaktır. Çünkü tedaviden önce koruyucu hekimlik bizim en başında yapmış olduğumuz hekimlik standartlarımız. Aşılar her zaman için hayvanları bu hastalıklara karşı koruyacaktır" dedi.

Ergül, yağışların ardından kenelerin de çoğalarak kene enfeksiyonlarının da sık görüldüğünü söyleyerek, "Bir de yağışlardan sonra daha sulak alanların da olması ile birlikte özellikle meradaki kenelerin de ki biz bu dönem özellikle küçükbaşlarda yoğun bir kene enfeksiyonu olduğunu görüyoruz. Keneler ısırdıkları zaman birçok hastalığı nakledebiliyorlar aynı insanlardaki kanamalı ateş gibi. Özellikle küçükbaş hayvanlarda da alerjik reaksiyonlara, sarılık ya da birçok hastalıklara yol açabiliyor. Bunun da tedbiri olarak sulandırıp pompalarla sıkabilecekleri ilaçlarla ya da hayvanlara enjeksiyon tarzında yapabilecekleri iğneler veya ense damlalarıyla hayvanlarını ilaçlarlarsa keneyle oluşabilecek paraziter enfeksiyonları da önlemiş olurlar. Çünkü bu dönemde her seneden daha fazla bir kene enfeksiyonu var ortalıkta. Hayvanların üzerinde de biz bunu görebiliyoruz. Özellikle koyunların kulaklarında, karın altlarında, koltuk altlarında yoğun bir kene enfeksiyonu bulunmaktadır. Bu da hayvanlarda ister istemez verim kaybına ve hastalıklara hatta ölümlere kadar giden de durumlar oluyor. Bunun için keneye karşı da hayvanlarımızı bu dönemde ilaçlamış olursak önümüzdeki dönemi rahat ve sağlıklı bir şekilde atlatmış olurlar" ifadelerini kullandı.