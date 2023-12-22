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Soğuk hava Kars barajını dondurdu

Donan baraj gölünde ağaçlar buzlar arasında kaldı

KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 17 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, Kars Baraj Gölü de dondu. Donan göl havadan görüntülendi.

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Gerçekten Kars'ta hava baya soğudu. Özellikle geceleri hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşüyor. Şuanda Kars Baraj Gölü etrafındayız. Baraj gölünün de yüzeyi tamamen buz tuttu. Soğuklardan gölde nasibini aldı. Baraj gölü suları altında kalan ağaçlarda gün yüzüne çıkmış ve donla beraber güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor" dedi.

"Ağaçlar buz üstünde kaldı"

Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısının suda yarısının da buz üzerinde kalması dikkat çekerken, buzlar arasında kalan ağaçlar ve donan baraj gölü havadan görüntülendi.