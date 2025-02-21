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Soğukta Güvercinlere Şefkat

Soğukta Güvercinlere Şefkat

Kocaali'de bir işletmeci, kar yağışında yiyecek bulamayan güvercinleri elleriyle besledi.

21.02.2025 18:40
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Soğuk havada yürek ısıtan görüntü

Karda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri elleriyle besledi

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıraathane işletmecisi, etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri elleriyle besledi.

Şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetre üzerinde seyrederken, dün gece saatlerinden itibaren Kocaali ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıkması neticesinde 15 Temmuz Zafer Meydanı beyazı büründü. Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlerin imdadına ise kıraathane işletmecisi Mustafa Gül yetişti.

Güvercinlere her gün buğday ile besleyen Gül, "Sokakta yaşayan dostlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamaları için onları bu havalarda korumamız gerekiyor. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Kış mevsiminde vatandaşlarımız bile donduğuna göre onları da düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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