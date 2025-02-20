Soğukta Havuz Keyfi

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Tekirdağ'da şaşkına çeviren görüntü: Soğukta süs havuzuna böyle girdiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 genç kızın, dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşırttı.

İlçede hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düştüğü geçtiğimiz gündüz saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Muhittin Mahallesi Eski itfaiye ışıklı dönel kavağında genç kız grubu, suyla dolu süs havuzunun başına geldi. Aralarından iki genç kız, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek havuza atladı.

Birbirlerini suyla ıslatan kızlar, şakalaştıktan sonra havuzdan çıkarak birkaç dakika sonra civardan ayrıldı.