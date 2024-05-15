Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül (58), sabaha karşı rahatsızlanarak Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gönül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Selçuk Kurt, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

15.05.2024 19:09
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sabaha karşı rahatsızlan ve göğüs ağrısı şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuran Gönül'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Gönül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gönül'ün cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Selçuk Kurt, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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