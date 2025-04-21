Sokak Güvenliği Artacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Vatandaşlarımızın çok emin şekilde sokaklarda olmasını sağlayacağız." dedi.

Turan, Sivas Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i de ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Her yeni sürecin yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyleyen Turan, "Bundan 100 yıl önce siber güvenlik diye bir sorunumuz yoktu, sentetik uyuşturucu diye bir gündemimiz yoktu, bu topraklarda sahipsiz sokak hayvanları diye bir ifade yoktu ama maalesef bugün var." diye konuştu.

Kayseri'de 72 yaşında bir kişinin, Şanlıurfa'da bir üniversite öğrencisinin sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Turan, her sorunun önemli olduğunu ve sorunları çözmek için mesai harcadıklarını belirtti.

Turan, sahipsiz köpek sorununun polemik konusu olmadığını, bir güvenlik konusu olduğunu ifade etti.

"Sokaktaki riski azaltmak istiyoruz"

Yürüklükteki kanunun eksiksiz uygulanacağına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Hangi birimin, hangi idari amirin ne görevi varsa takibini yapmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımızın çok emin şekilde sokaklarda olmasını sağlayacağız. Sokak güvenliği esastır, risk nereden gelirse gelsin terörden, trafikten, sokağa davet eylemlerinden, hayvanlardan gelsin hiç önemli değil, sokaktaki riski azaltmak istiyoruz. Yaşlımız camiye emin adımlarla, gencimiz okula çok güvenli, teyzemiz pazarına çok rahat gitmeli."

Turan, sokak hayvanları konusunda eski kanunun "yakala, kısırlaştır, bırak" formülünü hayata geçirdiğini anımsatarak, yeni kanunun "yakala, rehabilite et, sahiplendir" formülünü hayata geçirdiğini dile getirdi.

"Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz"

Sokakta hayvan istemediklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Seven varsa baş göz üstüne. Onların yerleri belli, o göreve omuz verecek, o sevgisini o alanlarda gösterecek. Çok istiyorlarsa sahiplenecekler. Konunun asıl sorumlusu belediye başkanlarımız, kanun belediyelerimize büyük görevler veriyor. Binde 5 bütçe ayrılması gibi, yoksa barınak yapılması gibi, varsa büyütülmesi ve toplanması gibi yeni görevler veriyor. Hep beraber bu konuya omuz vereceğiz, masrafsız, az beton, tel örgüler, geçici barınma merkezleri yaparak belediyelerimize katkı sağlayacağız. Sokaklarda hayvan olmamasını beraber temin edeceğiz. Hayvanlara eziyet haramdır, kanunlarımızda suçtur. Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz."

Sivas'taki Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yem makinesi alındığını belirten Turan, ekmeklerin ve atık yiyeceklerin israf edilmeden burada sokak hayvanlarına mamaya dönüştürülmesi için herkesten destek istedi.

"Sivas'ta 30 bin köpek var"

Kentteki sokak hayvanları konusunda da bilgiler paylaşan Turan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta ortalama 30 bin köpek var. Bunun yaklaşık 10 bini sahipli, gerisi sahipsiz. Geçen sene Sivas'ta 24 ısırılma vakası yaşandı, Allah korusun daha ötesi olabilirdi ama biz hiçbir risk istemiyoruz. Sivas'a 20 kilometre ötede yapılan Kangal Köpeği Üretim Merkezi vardı. Bu merkezde kullanılmayan binalarımız var, kullanılmayan bazı yerlerimiz var, bunları değerlendiriyoruz. Orayı daha da büyüterek 77 dönüm gibi bir yeri valiliğimize tahsis ederek orada tüm Sivas'taki hayvanlarının toplanmasını sağlayacağız. Belediyemizin 27 dönümlük bir yeri var buraya ilave yerler yapacak. Belediyemiz ildeki köpekleri toparlayacak, valiliğimiz tüm şehrin sokak hayvanlarını toparlayacak. Sivas sokaklarının güvende olmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel yer açmak isteyen varsa valiliğimiz destek verecek. Sürece katkı sağlamak isteyen varsa valiliğimiz onlarla irtibata geçecek. Valiliğimiz öncülüğünde tüm belediyelerimizin üye olduğu bir birlik kurulması çalışması başlatıldı. Birlik kurulduğunda Sivas'ın tüm belediyeleri, özel idarenin tüm kurumları beraberce bu işi yürütecekler. Kısa bir süre içerisinde Sivas'ımızda sokak köpeği diye bir sorunun kalmadığını, köpeklerin ya barınakta ya evde olacağını ifade etmek istiyorum."

Turan, daha sonra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer yetkililerle Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.