Sokak Güvenliği Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak Güvenliği Artacak

Sokak Güvenliği Artacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, sokaklarda güvenliği artıracaklarını belirtti ve hayvan sorununa dikkat çekti.

21.04.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Vatandaşlarımızın çok emin şekilde sokaklarda olmasını sağlayacağız." dedi.

Turan, Sivas Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i de ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Her yeni sürecin yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyleyen Turan, "Bundan 100 yıl önce siber güvenlik diye bir sorunumuz yoktu, sentetik uyuşturucu diye bir gündemimiz yoktu, bu topraklarda sahipsiz sokak hayvanları diye bir ifade yoktu ama maalesef bugün var." diye konuştu.

Kayseri'de 72 yaşında bir kişinin, Şanlıurfa'da bir üniversite öğrencisinin sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Turan, her sorunun önemli olduğunu ve sorunları çözmek için mesai harcadıklarını belirtti.

Turan, sahipsiz köpek sorununun polemik konusu olmadığını, bir güvenlik konusu olduğunu ifade etti.

"Sokaktaki riski azaltmak istiyoruz"

Yürüklükteki kanunun eksiksiz uygulanacağına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Hangi birimin, hangi idari amirin ne görevi varsa takibini yapmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımızın çok emin şekilde sokaklarda olmasını sağlayacağız. Sokak güvenliği esastır, risk nereden gelirse gelsin terörden, trafikten, sokağa davet eylemlerinden, hayvanlardan gelsin hiç önemli değil, sokaktaki riski azaltmak istiyoruz. Yaşlımız camiye emin adımlarla, gencimiz okula çok güvenli, teyzemiz pazarına çok rahat gitmeli."

Turan, sokak hayvanları konusunda eski kanunun "yakala, kısırlaştır, bırak" formülünü hayata geçirdiğini anımsatarak, yeni kanunun "yakala, rehabilite et, sahiplendir" formülünü hayata geçirdiğini dile getirdi.

"Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz"

Sokakta hayvan istemediklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Seven varsa baş göz üstüne. Onların yerleri belli, o göreve omuz verecek, o sevgisini o alanlarda gösterecek. Çok istiyorlarsa sahiplenecekler. Konunun asıl sorumlusu belediye başkanlarımız, kanun belediyelerimize büyük görevler veriyor. Binde 5 bütçe ayrılması gibi, yoksa barınak yapılması gibi, varsa büyütülmesi ve toplanması gibi yeni görevler veriyor. Hep beraber bu konuya omuz vereceğiz, masrafsız, az beton, tel örgüler, geçici barınma merkezleri yaparak belediyelerimize katkı sağlayacağız. Sokaklarda hayvan olmamasını beraber temin edeceğiz. Hayvanlara eziyet haramdır, kanunlarımızda suçtur. Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz."

Sivas'taki Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yem makinesi alındığını belirten Turan, ekmeklerin ve atık yiyeceklerin israf edilmeden burada sokak hayvanlarına mamaya dönüştürülmesi için herkesten destek istedi.

"Sivas'ta 30 bin köpek var"

Kentteki sokak hayvanları konusunda da bilgiler paylaşan Turan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta ortalama 30 bin köpek var. Bunun yaklaşık 10 bini sahipli, gerisi sahipsiz. Geçen sene Sivas'ta 24 ısırılma vakası yaşandı, Allah korusun daha ötesi olabilirdi ama biz hiçbir risk istemiyoruz. Sivas'a 20 kilometre ötede yapılan Kangal Köpeği Üretim Merkezi vardı. Bu merkezde kullanılmayan binalarımız var, kullanılmayan bazı yerlerimiz var, bunları değerlendiriyoruz. Orayı daha da büyüterek 77 dönüm gibi bir yeri valiliğimize tahsis ederek orada tüm Sivas'taki hayvanlarının toplanmasını sağlayacağız. Belediyemizin 27 dönümlük bir yeri var buraya ilave yerler yapacak. Belediyemiz ildeki köpekleri toparlayacak, valiliğimiz tüm şehrin sokak hayvanlarını toparlayacak. Sivas sokaklarının güvende olmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel yer açmak isteyen varsa valiliğimiz destek verecek. Sürece katkı sağlamak isteyen varsa valiliğimiz onlarla irtibata geçecek. Valiliğimiz öncülüğünde tüm belediyelerimizin üye olduğu bir birlik kurulması çalışması başlatıldı. Birlik kurulduğunda Sivas'ın tüm belediyeleri, özel idarenin tüm kurumları beraberce bu işi yürütecekler. Kısa bir süre içerisinde Sivas'ımızda sokak köpeği diye bir sorunun kalmadığını, köpeklerin ya barınakta ya evde olacağını ifade etmek istiyorum."

Turan, daha sonra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer yetkililerle Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Bülent Turan, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Güvenliği Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:16:20. #7.13#
SON DAKİKA: Sokak Güvenliği Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement