Başakşehir'de bir apartmanda sokak kedisine şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başak Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde bir kişinin sokak kedisini darbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği belirlenen B.A'nın kediyi kucağına alarak apartmana girdiğini ardından darbederek eziyet ettiğini tespit etti.
Şüpheli B.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sokak Kedisine Şiddet: Zanlı Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?