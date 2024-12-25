Aydın'ın Söke ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.
Yapılan aramada 30 votka ile 12 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi işlemleri için karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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