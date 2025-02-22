Söke'de Kağıt Fabrikasında Yangın Mücadelesi - Son Dakika
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Söke'de Kağıt Fabrikasında Yangın Mücadelesi

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına 11 saat süren müdahale devam ediyor.

22.02.2025 23:16
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

2 kişi dumandan etkilendi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangında ölen ve yaralanan olmadığını, 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Canbolat, "Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ile 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik." dedi.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Canbolat bölgede inceleme yaptı

Yangın bölgesine gelerek incelemede bulunan Vali Canbolat, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Canbolat, yangının saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıktığını, hızla büyüdüğünü, çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyledi.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Burada kriz merkezimizi oluşturduk. Çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca çevre illerden de özellikle İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'den takviye ekipler istedik. Arazöz ve tanker cinsi araçlar istedik. Onlardan bir kısmı geldi. Halen bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yangın yarım saat önce de yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı. Oraya müdahale edildi, etkisiz hale getirildi."

Yangına 61 araç ve 400 personelle müdahale edildiğini dile getiren Canbolat, "Bu konuda tedbirlerin artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Yani yangının çıktığı anda şiddetli bir rüzgar var. Ciddi bir rüzgar devam ediyor. Tek teselli, akşama doğru rüzgarın hızının biraz kaybolacak olması. Müdahalemize gece, gündüz demeden devam edeceğiz. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz. Şu aşamada müdahale devam ediyor ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Söndürme çalışmalarında 11 saat geride bırakıldı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında 11 saat geride kaldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına ve çevredeki fabrikalara sıçramaması için mücadele ediliyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Söke, Son Dakika

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