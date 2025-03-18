SOL Parti'den İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - SOL Parti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına, "Her türlü hile ve zorbalıkla, ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklemeye çalışan iktidara karşı mücadele edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar yenilecekler. Hep beraber kazanacağız" tepkisini gösterdi.

SOL Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz. Açlık ve sefalete sürükledikleri toplumun rızasını kaybetmiş, azınlığa düşmüş mevcut iktidar, çürümüş rejimin devamı için darbeci yöntemlere başvurmaya devam ediyor. İktidarın, rakibini diploma oyunuyla ekarte etmeye çalışması onun ne kadar zayıf ve yenilgiye mahkum olduğunun göstergesidir. Her türlü hile ve zorbalıkla, ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklemeye çalışan iktidara karşı mücadele edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar yenilecekler. Hep beraber kazanacağız."