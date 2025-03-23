SOL Parti'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - SOL Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklamasında, "Karşısına çıkan adayları hapse attırarak ayakta kalmaya çalışan tek adam rejimi, bundan böyle karşısında halkı bulacak. Bu ülke saltanat heveslilerine teslim olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

SOL Partiden CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu halk size teslim olmaz! Karşısına çıkan adayları hapse attırarak ayakta kalmaya çalışan tek adam rejimi, bundan böyle karşısında halkı bulacak. Bu ülke saltanat heveslilerine teslim olmayacak. Umudumuzu kendi gücümüzden, gençlerimizden alacağız. Geleceği hep birlikte kazanacağız."