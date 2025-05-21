Solaryum Yanığına Para Cezası

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir güzellik merkezinde solaryum cihazına giren Gülşah Bodur (33), uyuyakalıp fazla kalınca vücudunda yanıklar oluştu. Bodur'un suç duyurusu üzerine açılan davada mahkeme, işletme sorumlusu A.K.'yi (45) 5 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara itiraz edeceğini belirten Bodur, "Sağlık bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinin solaryum bölümünde geçen yıl 22 Mayıs'ta meydana gelen olayda; Gülşah Bodur, 10 dakika olarak ayarlanan solaryum cihazına girdikten bir süre sonra uyuyakaldı. İddiaya göre uyandığında 17 dakikadır solaryum cihazında olduğunu gören Bodur, giyinip işletme yöneticilerine neden kendisini kontrol etmediklerini sordu. Daha sonra eve giden Bodur, akşam saatlerinde ateşlenince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Gülşah Bodur, tedavisinin ardından işletme hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 10 dakika kalması gereken solaryumda 17 dakika kaldığını ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.

'OTOMATİK KAPANMADIĞINI FARK ETTİK'

İşletme hakkında başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, işletme sorumlusu A.K. (45) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Süreçte, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. 22 Nisan'da görülen duruşmada dinlenen tutuksuz sanık A.K., işletmede yetkili olarak çalıştığını ve suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Gülşah Bodur 10 dakikalık seans istedi. Ben de ayarladım. Gülşah Hanım cihaza girdiğinde işlem başladı. 10 dakika geçtikten sonra bizim cihazlarımız otomatik durmaktadır ancak o gün cihazları 3 dakikalık soğutmada otomatik kapanmadığını fark ettik. Diğer cihazda olan müşterimiz süresini takip ederek çıkmış ancak Gülşah Hanım bunu fark etmemiş ve çıkmamış. Bu yüzden kendisi daha fazla kaldı. Bize seslenince durumu fark edip hemen şalteri indirdik. Havalandırmada sistemsel bir sorun yaşandı ancak bu 3 dakikayı geçmedi. Bizim sistemimizde cihazlar 10 dakika süre olarak görülmektedir; şu anda herhangi bir sorun yoktur. Biz sürekli olarak gerekli tedbirlerimizi almaktayız. Bizde ve sistemde 13 dakika olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

'CİHAZIN ŞALTERİNİ KAPATAN BENDİM'

Müşterilerinin çıplak olması nedeniyle kapıları kendilerinin kapattığını ve kilitlediğini, kontrollerin cihaz ve sistemden yapıldığını belirten A.K., "Kendisi çıktığında konuştuğumuz sıra neden çıkmadığını sorduğumda kendisinin fark etmediğini söyledi. Ben de bol bol nemlendirmesini söyledim. O da 'tamam' diyerek işletmeden ayrıldı. Cihazlarımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bu durum yaşandığında işletmeden sorumlu bendim ve cihazın şalterini kapatan bendim. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bana yanma ve sonrasında hastaneye gidip bana durumu açıklamadı. Beni arasaydı her konuda yardımcı olurdum. Bu durum yaşandığı için üzgünüm" diye konuştu.

SANIK 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULACAK

Mahkeme, A.K. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini gözeten mahkeme, indirim uygulayarak 5 bin 580 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

'BEN PİŞMANIM'

Yaşadıklarını anlatan Bodur, 3 yıldır işletmeye gittiğini belirterek, o gün solaryum cihazında içinin geçtiğini ifade etti. Kalktığında bir halsizlik hissettiğini ve panik yaşadığını kaydeden Bodur, "Yani giyinmeye başlamadan kapıyı açtım ve onlara seslendim. Onlar da 'Makine mi kapanmadı' dedi. Yani öncesinde de sanki yaşanmış gibi bende his uyandırdı. Daha sonra giyinmeye devam ettim. Sonradan tekrar çalıştı makine ve tekrar kapattılar. Ben o sırada hemen giyindim; dışarı çıktım ve orada kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandı. Ben kendimi bozmak istemedim açıkçası. Ben pişmanım; o anda açıkçası polise haber verip o anda şikayet edebilirdim ama ben şikayetçi de olmak istemedim. 'İnsanlık hali olabilir' diye düşündüm ama onların beni suçlaması birazcık beni bastırdı; ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

'SAĞLIK BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Mağdur olduğu için dava açtığını ve avukat tutmadığını söyleyen Bodur, olayın üzerinden bir sene geçtiğini belirterek, "Kararda 5 bin 800 civarında para cezası kesildi. Bunu açıkçası ceza olarak görmüyorum çünkü sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Bunu hep öderler; yani küçük bir ceza gibi gördüm. Ben bu durumda kendimi gerçekten sindirilmiş, bastırılmış gibi görüyorum. Bununla ilgili ne yapılır açıkçası bilmiyorum" dedi.

'MAĞDUR OLDUĞUM İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORDUM'

Karar itiraz edeceğini söyleyen Bodur, "Öncesinde avukat tutmamıştım ama tutmayı artık düşünüyorum. Mağdur olduğum için daha güçlü olduğumu düşünüyordum ama ben maalesef değilmişim. Demek ki hani biraz daha üzerine gitmem gereken bir konuymuş" dedi.

'AKŞAM SEANSINDA UNUTULMA RİSKİMİZ YOK'

İşletmenin kendisini bir kez aradığını söyleyen, ne gerekiyorsa yapabileceklerini, ücret iadesi de yapabileceklerini söylediğini aktaran Bodur şu ifadeleri kullandı:

"Ben ücret falan istemiyorum dedim. Açıkçası 'Ben bu durumda ceza almazsanız bu şekilde ilerlersiniz; ben hakkımı arayacağım' diye söyledim. ya onlar ısrarla 'Siz de hatalısınız, uyumamanız gerekiyordu' deyince ben daha da çok hırslandım. Açıkçası hiç beni anladıklarını düşünmüyorum; işletmelerini koruduklarını düşünüyorum. Uyumam belki hatalı olabilir ama insanlık hali ama sonuçta para kazanıyorlar bu işten ve ne olursa olsun gerekirse her gün makineleri kontrol etmeleri gerekiyor. Yani içinde bir insan var sonuçta"

'SORUN, MAKİNENİN 2 DAKİKA BİLE FAZLA ÇALIŞMASI'

Karara itiraz edeceğini de söyleyen Bodur, "Ben yine de hakkımın tam olarak sonuçlanmadığını düşünüyorum. Bu konuda da itirazımı yapacağım. Bu işletmeler bunu bence ticarete dökmüş; başka hiçbir şey değil. Evet solaryum baktığınız zaman zararlı bir ortam ama biz de belki keyfi olarak gitmiyoruz. Keyfi olarak gitseydim o şekilde zaten yanmazdım. Cildim hassas olduğu için gidiyorum. Yani yaz dönemlerinde normal şartlarda tatillerde gerçekten tenimin kırılması amaçlı gidiyorum; ben tamamen böyle esmer bir ten zaten olamam" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),