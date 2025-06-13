Solhan\'da Öğrencilere Moral Tiyatrosu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise ve üniversite adayları için tiyatro oyunu sahnelendi.

Şehr-i Bingöl Tiyatrosu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Türkçe ve Zazaca sergilenen oyunlar, sınavlara girecek öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, her yıl sınavlardan önce öğrencilere yönelik değişik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl da lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere moral vermek amacıyla tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade eden Çiftçi, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarı diledi.