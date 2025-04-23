SOLOTÜRK ÇOMÜ\'de Öğrencilerle Buluştu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, ÇOMÜ Havacılık Kulübü'nün davetiyle düzenlenen etkinlikte, hava pilot binbaşı Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Bakıcı, dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını belirterek, "Gücümüzü ve motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Damarlarımızda akan bu deli kanı, çılgın Türk'ü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Aydemir de Çanakkale'de gösteri yapacak olmanın heyecanını taşıdığını aktardı.

F-16 uçaklarının teknik özellikleri ve mekanik sistemleri hakkında yapılan sunumun ardından pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SOLOTÜRK, bugün, yarın ve cuma günü Çanakkale semalarında uçuş gösterileri yapacak.