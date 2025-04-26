SOLOTÜRK Gösterisi Erzurum'da Nefes Kesti

Erzurum'da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

"SOLOTÜRK ile gurur duyuyoruz, "Can kurban size can kurban"

ERZURUM - EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı açılış programı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapıldı.

Erzurum'da Miting alanı ve Olimpiyat parkını dolduran binlerce Erzurumlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği, akrobasi timi SOLOTÜRK gösterisini büyük bir heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK gösterisinin sunumu Üsteğmen Alper Şen yaparken, Yer gözcü Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Müzik de ise Muhammet Bölükbaşı görev aldı.

Erzurum semalarında süzülen SOLOTÜRK ekibi yaptıkları şovlarla adeta nefes kesti.

Gösteriyi muhteşem bulduklarını söyleyen Erzurumlular, "Çok mutlu olduk. Çok güzel hareketler yaptılar. Gurur duyduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. SOLOTÜRK bizim gururumuz. Can kurban size can kurban. Hayran kaldık" diye konuştular.