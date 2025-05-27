SOLOTÜRK\'ten İstanbul\'da Gösteri Provası

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Yenikapı Meydanı üzerinde yapılan prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Yenikapı Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.