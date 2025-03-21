SOM-J Füzesinden İlk Testte Başarı - Son Dakika
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SOM-J Füzesinden İlk Testte Başarı

SOM-J seyir füzesi, su üstü hedefe yapılan ilk testte tam isabetle vurdu. Savunma sanayindeki gelişmeler sürüyor.

21.03.2025 14:07
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SOM-J seyir füzesinden hedefe tam isabet

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, Bakan Kacır'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. SOM-J, zorlu koşullarda su üstü hedefini başarıyla vurdu. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE'yi, Başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yarınlarımızı savunmak için bugün daha güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

Hedefi başarıyla vurdu

SOM-J Projesi çerçevesinde SOM-J Füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi. Atış çerçevesinde, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Güvenlik, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOM-J Füzesinden İlk Testte Başarı - Son Dakika

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