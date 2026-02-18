Soma'da Termik Santrali Üretimi Durdurma Kararı Aldı... Sendikalar ve Siyasi Partilerden Karara Tepki

Osman Bekar

(MANİSA) - Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ, zararlardaki artış nedeniyle üretim faaliyetinin kış dönemi sonuna kadar tamamen durdurulmasına, işleri yürütecek asgari sayıda personel dışında kalanların izne çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu. Kararı sendikalar ve siyasi parti temsilcileri protesto etti. TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girgin, "Dün akşam itibarıyla arkadaşlarımız ücretsiz izne çıkarılmaya başlandı" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği özel durum açıklamasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kömür sevkiyatının durdurulması, akabinde ilgili sözleşmenin feshedilmesi ve başlatılan icra takipleriyle birlikte yerli kömür santrallerine sağlanan teşvikli alım mekanizması kapsamı dışında kalınması ve bu yıl itibarıyla kapasite destek mekanizmasının sona erdirilmesi sonucunda şirket faaliyet zararlarında önemli artış meydana geldiği bildirildi.

Gelinen aşamada şirket yönetim kurulunun mevcut koşullarda santral faaliyetlerinin devamının şirketin mali yapısı ve ticari varlığı açısından sürdürülebilir olmadığının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, bu nedenle şirket aktiflerinin ve varlığının korunması amacıyla santral faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Bununla birlikte Soma'nın ısınma ihtiyacının karşılanmasının kamu yararı ve sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle kış dönemi sona erene kadar iki ünitenin sınırlı kapasitede faaliyetine devam etmesine ve kış dönemi sonunda ise üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple feshin son çare olması ilkesi gereği santralimiz yeniden faaliyete başlayıncaya kadar santral üretim direktörlüğünce belirlenecek teknik, idari ve mali işleri yürütecek asgari tutarda personel hariç çalışanların izne çıkarılmasına, yıllık ücretli izni olan çalışanların mevcut izninin kullandırılıp akabinde ücretsiz izne çıkarılmasına, izni olmayan çalışanların ise ücretsiz izne çıkarılmasına karar verilmiştir."

Sendikalar ve siyasi partilerden karara tepki

Türkiye Maden-İş ve TES-İŞ sendikaları, Soma Ticaret ve Sanayi Odası, Kamyoncular Kooperatifi, esnaf temsilcileri, belediye yönetimi ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda yurttaş bir araya gelerek şirketin kararını protesto etti.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında konuşan TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girgin, şunları söyledi:

"Burada toplanmamızın nedeni, malumunuz olduğu üzere, yıllardan beri Torku Termik Santrali'nin Soma'ya verdiği hüsran ve zarardır. Burası 2015 yılında özelleştirildiği günden bu yana hiçbir yatırım ve revizyon yapılmadığı için maalesef milli servetimiz adeta yığına dönmüştür. Biz emekçiler olarak her zaman canla başla mücadele ettik. Bu bacalar tütsün diye alın terimizi ortaya koyduk. Malzeme yoktu, malzeme alınmadı. Hurdalıktan malzeme bulduk, mekanik atölyede işledik. Sırf bu bacalar tütsün diye elimizden geleni yaptık. Ancak bugün toplu sözleşmemizi tamamlamamıza rağmen sözleşme hükümleri uygulanmıyor. Dün akşam itibarıyla arkadaşlarımız ücretsiz izne çıkarılmaya başlandı. Biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yetkililere sesleniyoruz, bu işin adı bir an önce konulmalıdır. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu mücadelenin içindeyiz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ancak çözüm üretilmedi. Eylemimiz bugün başlamıştır, geri adım atmayacağız. Ramazan ayı arifesinde bizleri işsiz ve aç bırakmaya kimsenin hakkı yoktur."

"Geleceğimize sahip çıkacağız"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Torku Termik Santrali, 2015 yılında devraldığı tesisi adeta içindeki kaymağı yiyip boş bir kap gibi bırakmak istemektedir. Bunu kabul edecek miyiz? Hayır. Buna izin verecek miyiz? Hayır. Bugün burada AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti; tüm siyasi partiler, oda başkanları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, işçiler, belediye çalışanları ve muhtarlar bir aradayız. Bu birlikteliği bozacak mıyız? Hayır. Birlik ve beraberlik içinde mücadele edecek miyiz? Evet. Bu mesele yalnızca işçilerin değil, Soma'nın gelecek meselesidir. Geleceğimize sahip çıkacağız" açıklamasında bulundu.

"En kısa sürede yeni bir kurumla yola devam edilmesini istiyoruz"

AK Parti İlçe Başkanı Ali Sezer ise şunları söyledi:

"Haklı mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Torku'nun Soma'ya bugüne kadar yatırım yapmadığını, işçimizin haklarını tam olarak vermediğini biliyoruz. Yönetim Kurulu kararını öğrendiğimiz andan itibaren ilgili bakanlıklarla, milletvekillerimizle ve komisyon üyeleriyle iletişime geçtik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri nezdinde kriz masası oluşturuldu. Devir süreciyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü bekleniyor. En kısa sürede yeni bir kurumla yola devam edilmesini istiyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Burada kamulaştırma seçeneği değerlendirilmeli"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, "Bu mesele sadece 87 kişinin meselesi değil. Bir kişinin bile evine ekmek götürememesi hepimizin sorunudur. Bugün 87 kişi, yarın 100, 200, 300 kişi olabilir. Mayıs ayından sonra bu sayı 1500'lere ulaşabilir. Termik santral kapandığında sadece santral değil; maden, nakliye, kamyoncu, esnaf herkes etkilenir. Soma felç olur. Tüm uyarılarımıza rağmen adım atılmadı. Bizim görüşümüz nettir; burada kamulaştırma seçeneği değerlendirilmelidir. Devlet daha önce işletiyordu, kar ediyordu, iş güvenliği sağlanıyordu, yatırım yapılıyordu. Kamulaştırma yeniden gündeme alınmalıdır" ifadelerini kullandı.