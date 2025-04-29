Soma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar

Soma\'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar

Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

29.04.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde 11 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Madenci aileleri ve avukatları bir önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mütalaayı kabul etmeyen ailelerin avukatları, cezalandırılmanın görevi kötüye kullanma suçundan değil taksirle öldürme ve yaralamadan uygulanması gerektiğini iddia etti.

Sanıkların duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasını eleştiren ailelerin avukatları, yargılamanın yüz yüze yapılması gerektiğini ifade etti, mahkemenin "görevsizlik kararı" vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesi taleplerini tekrarladı.

Verilen aranın ardından savunmalarını yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini değil ise zaman aşımı şartlarının oluştuğunu belirtip, davada düşme kararı verilmesini talep etti.

Madenci aileler ve avukatları, kazanın yaşandığı ocakta denetim yaptığı için yargılanan sanıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in savunmasına tepki gösterdi.

Savunmaların ardından hakim, aralarında Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine, 18 sanığa ise görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis ceza verilmesine hükmetti.

Karar sonrası açıklama

Karar sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyarak cezalar verdiğini belirterek, "Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi." dedi.

Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini öne sürdü.

Kazada şehit olan madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak ise 11 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini kaydetti.

Maden faciası ve dava süreci

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, manisa, Hukuk, Maden, Kamu, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Yemen’e Hava Saldırısı
İngiltere ve ABD'den Yemen'e Hava Saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:59:28. #7.12#
SON DAKİKA: Soma'daki maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.