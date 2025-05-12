Soma'daki maden faciasının 11. yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma'daki maden faciasının 11. yılı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

12.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın üzerinden 11 yıl geçti.

Olayda hayatını kaybeden 301 işçinin aileleri, acılarını derinden yaşamaya devam ediyor.

Facianın 11. yılında 13 Mayıs'ta şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

"En büyük eksikliğimiz evlatlarımızın olmaması"

Faciadan sonra kurulan Soma 301 Madenciler Derneğinin başkanlığını yürüten, şehit madencilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Oğlu Uğur'un iki çocuğuyla ilgili büyük hayalleri olduğunu anlatan Çolak, "Sadece Uğur Çolak değil, Uğur'dan başka 300 kader arkadaşı vardı. Onların da hayalleri vardı mutlaka. Çocuklarının okuyup faydalı bir insan olması, evlenip yuva kurması... Ama hayalleri, her şeyimizi kaybettik." dedi.

Çolak, dernek çatısı altında şehit madencilerin aileleriyle bir arada olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eksikliklerimiz çok. En büyük eksikliğimiz evlatlarımızın olmaması. Mesela çocukların bir bayramda ya da özel günlerde babalarının olmaması... Biz bayramların gelmesini, mayıs ayının gelmesini hiç istemiyoruz. Ben madenciyim. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın."

"Çok iyi bir babaydı"

Madende şalter görevlisi olarak çalışan eşi Erdoğan Köse'yi yitiren Gülfidan Köse, facianın yaşandığı gün ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarının baba özlemiyle büyüdüğünü belirtti.

Eşini unutmadığını ifade eden Köse, "Bugün kaybetmiş gibiyim eşimi. Yani 11 seneden beri eşimin yokluğunu, acısını her gün yaşıyoruz. 11 yıldan beri çocuklarımla çektiğimi bir ben bilirim." diye konuştu.

Köse, eşinin çok iyi bir baba olduğunu, çocuklarına çok düşkün olduğunu, çocuklarını okutmayı ve bir yerlere getirmeyi hayal ettiğini söyledi.

Eşinin "Çocuklarımı okutayım, bir yerlere getireyim. Benim için en büyük zenginlik bu." dediğini anlatan Köse, eşinin hayallerini gerçekleştiremediğini kaydetti.

Gülfidan Köse, bayram, Babalar Günü gibi özel günlerinin buruk geçtiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Bayramlarda günümüz buruk geçer. Bir düğün olur, buruk geçer. Mesela bir yere gideriz her zaman çocuklarım 'Babam da burada olsaydı.' der. Bir yere gittiğimiz zaman keşke 'Babam da yanımızda olsaydı.' der. Bunları 11 yıl boyunca sanki o hiç ölmemiş, bizle beraber yaşıyormuş gibi her zaman yaşatıyoruz içimizde."

Oğlu Berkan'ın üniversiteden mezun olarak babasının arzusunu yerine getirdiğini belirten Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir nebze de olsa babasının isteğini yerine getirmeye çalıştık. En çok özlediğim yanı mesela yanımızda olması. Çocuklarımın yanında, dibinde olmasını isterdim. Çocuklarımın sırtını babalarına yaslamasını isterdim. Her zaman o eksikliği hissediyorum. Onu sevdiğimi söylemek isterdim. Çocuklarının özlediğini söylemek isterdim."

Soma maden faciası

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçi yaşamını yitirmişti.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından 3 gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

Yargılama süreci

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, daha sonra 5 tutuklu sanıkla devam eden yargılamada sanıkların 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanık hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl altışar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise 2023'ün Aralık ayında Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yapılan yargılama sürecinde 29 Nisan'daki karar duruşmasında haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etmiş 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, manisa, Maden, Yargı, Kaza, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'daki maden faciasının 11. yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:41:46. #7.13#
SON DAKİKA: Soma'daki maden faciasının 11. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.