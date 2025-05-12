Soma'daki maden faciasının 11. yılı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın üzerinden 11 yıl geçti.

Olayda hayatını kaybeden 301 işçinin aileleri, acılarını derinden yaşamaya devam ediyor.

Facianın 11. yılında 13 Mayıs'ta şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

"En büyük eksikliğimiz evlatlarımızın olmaması"

Faciadan sonra kurulan Soma 301 Madenciler Derneğinin başkanlığını yürüten, şehit madencilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Oğlu Uğur'un iki çocuğuyla ilgili büyük hayalleri olduğunu anlatan Çolak, "Sadece Uğur Çolak değil, Uğur'dan başka 300 kader arkadaşı vardı. Onların da hayalleri vardı mutlaka. Çocuklarının okuyup faydalı bir insan olması, evlenip yuva kurması... Ama hayalleri, her şeyimizi kaybettik." dedi.

Çolak, dernek çatısı altında şehit madencilerin aileleriyle bir arada olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eksikliklerimiz çok. En büyük eksikliğimiz evlatlarımızın olmaması. Mesela çocukların bir bayramda ya da özel günlerde babalarının olmaması... Biz bayramların gelmesini, mayıs ayının gelmesini hiç istemiyoruz. Ben madenciyim. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın."

"Çok iyi bir babaydı"

Madende şalter görevlisi olarak çalışan eşi Erdoğan Köse'yi yitiren Gülfidan Köse, facianın yaşandığı gün ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarının baba özlemiyle büyüdüğünü belirtti.

Eşini unutmadığını ifade eden Köse, "Bugün kaybetmiş gibiyim eşimi. Yani 11 seneden beri eşimin yokluğunu, acısını her gün yaşıyoruz. 11 yıldan beri çocuklarımla çektiğimi bir ben bilirim." diye konuştu.

Köse, eşinin çok iyi bir baba olduğunu, çocuklarına çok düşkün olduğunu, çocuklarını okutmayı ve bir yerlere getirmeyi hayal ettiğini söyledi.

Eşinin "Çocuklarımı okutayım, bir yerlere getireyim. Benim için en büyük zenginlik bu." dediğini anlatan Köse, eşinin hayallerini gerçekleştiremediğini kaydetti.

Gülfidan Köse, bayram, Babalar Günü gibi özel günlerinin buruk geçtiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Bayramlarda günümüz buruk geçer. Bir düğün olur, buruk geçer. Mesela bir yere gideriz her zaman çocuklarım 'Babam da burada olsaydı.' der. Bir yere gittiğimiz zaman keşke 'Babam da yanımızda olsaydı.' der. Bunları 11 yıl boyunca sanki o hiç ölmemiş, bizle beraber yaşıyormuş gibi her zaman yaşatıyoruz içimizde."

Oğlu Berkan'ın üniversiteden mezun olarak babasının arzusunu yerine getirdiğini belirten Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir nebze de olsa babasının isteğini yerine getirmeye çalıştık. En çok özlediğim yanı mesela yanımızda olması. Çocuklarımın yanında, dibinde olmasını isterdim. Çocuklarımın sırtını babalarına yaslamasını isterdim. Her zaman o eksikliği hissediyorum. Onu sevdiğimi söylemek isterdim. Çocuklarının özlediğini söylemek isterdim."

Soma maden faciası

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçi yaşamını yitirmişti.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından 3 gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

Yargılama süreci

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, daha sonra 5 tutuklu sanıkla devam eden yargılamada sanıkların 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanık hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl altışar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise 2023'ün Aralık ayında Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yapılan yargılama sürecinde 29 Nisan'daki karar duruşmasında haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etmiş 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.