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Soma Maden Davası Devam Ediyor

Soma Maden Davası Devam Ediyor

Soma'daki maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

25.12.2024 12:17
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Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Sanık avukatları, dava dosyasındaki bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.

Müşteki aileleri ve avukatları ise davaya katılma taleplerini yineleyerek, davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu, olayda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasının söz konusu olması nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti.

Savcı, ifade vermesi gereken sanıklardan müfettiş A.Y'nin duruşmaya katılmadığını ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Sanık A.Y. hakkında yakalama kararı veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinin ve madenci ailelerinin avukatlarının görevsizlik kararı taleplerinin bu aşamadaki reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası açıklama yapan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, davanın üçüncü duruşmasını geride bıraktıklarını belirterek, "Soma ana davasındaki bilirkişi raporları, kamu görevlilerinin birden fazla insanın ölümüne neden olma ve yaralanmasına sebep olması suçundan sorumluluğunu çok açık ortaya koyuyor." dedi.

Bu nedenle mahkeme heyetine, görevsizlik kararı vermesi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine devredilmesi yönünde talepte bulunduklarını hatırlatan Gündüz, "Bu celsede de bu taleplerimizi tekrarladık. Beyanlarımızı verdik. Fakat mahkeme, görevsizlik kararının bir hüküm olduğundan cihetle ileriki süreçte verilebileceği gerekçesiyle şu aşamada görevsizlik itirazımızın reddine karar verdi." diye konuştu.

Maden faciası ve dava süreci

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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