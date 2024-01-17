Somali Başbakanı, Etiyopya\'nın Somaliland ile kıyı anlaşmasına tepki gösterdi

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile kıyı anlaşması imzalaması sonrası Arap ülkelerinden destek istedi.

Barre, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü Arap Birliği acil toplantısında, Etiyopya'nın Kızıldeniz'e girişleri kontrol etmeye yönelik ve küresel ticareti tehdit eden tehlikeli planının altını çizdim." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın "saldırgan" bir şekilde hareket ettiğini belirten Barre, Arap ülkelerini Etiyopya ile mücadelede birlik olmaya ve Somali'nin yanında durmaya çağırdı.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.