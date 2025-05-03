Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

Hiran'daki operasyonda 29 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi. Terör örgütü ağır kayıplar verdi.

03.05.2025 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Enformasyon Bakanlığı, ülkenin orta kesimindeki Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Hiran bölgesinde düzenlediği saldırıda ağır kayıplar verdiği ve güvenlik güçlerinin karşı operasyonu kapsamında toplamda 29 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Bu büyük zafer, terör örgütünün kısa süre içerisinde aldığı ikinci ağır yenilgidir." ifadesi kullanıldı.

Operasyon sırasında Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçlerin Eş-Şebab'a ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Somali Federal Hükümeti, Somali halkı ve uluslararası dostlarımızla işbirliği içinde Somali topraklarında faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Eş-Şebab'ın daha önce Orta Şabel bölgesindeki Wargaadhi'de Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel halka karşı düzenlediği saldırılarda da ağır darbe aldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, Somali, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:15:49. #7.12#
SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.