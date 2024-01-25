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Somali'de Eş-Şebab Operasyonunda 20 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab Operasyonunda 20 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Somali'nin Galgaduud bölgesinde düzenlenen operasyonda Eş-Şebab terör örgütüne mensup 20 üye etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca örgüte ait askeri teçhizatlar da imha edildi. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü ile kapsamlı bir şekilde mücadele edileceğini belirtti.

Somali\'de Eş-Şebab Operasyonunda 20 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
25.01.2024 - 14:59,
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Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından (NISA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Eş-Şebab üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Galgaduud bölgesinde düzenlenen operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Operasyonda örgüte ait askeri teçhizatlar da imha edildi.

Örgüt, dün ülkenin orta kesimindeki Galmudug eyaletinde askeri üsse saldırı düzenlemiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab Operasyonunda 20 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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