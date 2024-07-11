Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de güvenlik güçlerince Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Hiran bölgesinde, Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Hiran'ın El-Adde bölgesindeki operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamasının ardından örgüte yönelik operasyonlar sürüyor.
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