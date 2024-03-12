Somali'de Korsanlar Ticari Gemiyi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Somali'de Korsanlar Ticari Gemiyi Ele Geçirdi

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu açıklarında bir gemiye korsan saldırısı düzenlendiği ve geminin kontrolünün ele geçirildiği belirtildi. Kaç kişinin alıkonulduğu hakkında ise bilgi verilmedi. Son aylarda Somali kıyılarında ticari gemilere yönelik saldırılar artış gösteriyor.

12.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:15
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Somali'de korsanların ticari bir geminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonundan (UKMTO) yapılan açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu açıklarında bir gemiye korsan saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, korsan saldırısı sonucu geminin kontrolünün ele geçirildiği kaydedilirken, kaç kişinin alıkonulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Yaklaşık 10 yıldır korsan saldırılarının görülmediği Somali kıyılarında, ticari gemilere yönelik saldırılar son aylarda artış gösterdi.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Denizcilik, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Korsanlar Ticari Gemiyi Ele Geçirdi - Son Dakika

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