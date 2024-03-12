Somali'de Korsanlar Ticari Gemiyi Ele Geçirdi

Somali'de korsanların ticari bir geminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonundan (UKMTO) yapılan açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu açıklarında bir gemiye korsan saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, korsan saldırısı sonucu geminin kontrolünün ele geçirildiği kaydedilirken, kaç kişinin alıkonulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Yaklaşık 10 yıldır korsan saldırılarının görülmediği Somali kıyılarında, ticari gemilere yönelik saldırılar son aylarda artış gösterdi.
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