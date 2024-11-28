Somali'de Madobe İçin Gözaltı Kararı - Son Dakika
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Somali'de Madobe İçin Gözaltı Kararı

Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed Madobe, anayasaya aykırı seçim nedeniyle gözaltına alınacak.

28.11.2024 13:17
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Somali'nin Jubaland Eyaleti'nde 25 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminde üçüncü kez başkan seçilen Ahmed Madobe hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Banadir Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, Madobe'nin üçüncü kez eyalet başkanı seçilmesinin anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "vatana ihanet" suçlaması yöneltilen Madobe'nin gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Somali hükümetinden yapılan açıklamada da Jubaland'da yapılan başkanlık seçiminin yasa dışı olduğu kaydedilerek, eyalet anayasasına göre bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapamayacağı vurgulandı.

Öte yandan Madobe'nin, merkezi hükümetin tutumuna karşılık Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud için gözaltı emri verdiği bildirildi.

Somali hükümetinin eyalet yönetimleriyle yaptığı toplantıda, eyalet seçimlerinin haziran 2025'te, meclis ve hükümet seçimlerinin ise eylül 2025'te yapılması yönünde ortak karar alınmıştı.

Jubaland ve Puntland eyaletleri ise toplantıya katılmayarak karara itiraz etmişti. Bu durum, merkezi hükümet ile söz konusu eyaletler arasında krize neden olmuştu.

Kaynak: AA

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