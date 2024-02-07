Somali'de Silah Yüklü Tekne Ele Geçirildi - Son Dakika
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Somali'de Silah Yüklü Tekne Ele Geçirildi

Somali\'de Silah Yüklü Tekne Ele Geçirildi

Somali'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Putland Eyaleti'nin Bari bölgesi açıklarında bir tekne ele geçirildi. Teknede yapılan kontrolde çok sayıda silahın bulunduğu tespit edildi. Teknedeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşılırken, ele geçirilen silahların son aylarda artan korsanlık olaylarında kullanılması planlanıyordu.

07.02.2024 11:43
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Somali'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda silah yüklü tekne ele geçirildi.

Yerel basındaki habere göre, güvenlik güçleri, Putland Eyaleti'nin Bari bölgesi açıklarında bir tekneye el koydu.

Güvenlik güçlerince kontrol edilen teknede, çok sayıda silahın olduğu tespit edildi.

Teknedeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşılırken, ele geçirilen hafif silahların, Putland bölgesinde son aylarda artan korsanlıkta kullanılmasının planlandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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