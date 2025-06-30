Somali Ordusu Eş-Şebab’a Ağır Darbe Vurdu

Somali Ulusal Ordusunun DANAB birlikleri ile Jubaland bölgesel yönetimine bağlı Daraviş birlikleri, uluslararası ortakların desteğiyle düzenledikleri operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 19 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Somali Savunma Bakanlığının basın açıklamasına göre, Aşağı Cuba bölgesindeki Buulo Xaaji'nin yaklaşık 13 kilometre batısında bulunan Baqooqaha bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Açıklamaya göre, güvenlik güçleri operasyonun ardından bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 19 kişi etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Somali halkının güvenliği ve istikrarını sağlamak için Eş-Şebab tehdidini tamamen ortadan kaldırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Birliklerin bölgede terör örgütü Eş-Şebab'a ait sığınaklar ve tünelleri temizlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, son beş gün içinde düzenlenen planlı kara operasyonları ve hava saldırılarında toplam 50'den fazla Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği ve örgüte ağır darbeler vurulduğu ifade edildi.

Operasyonlarda Somali ordusundan 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.