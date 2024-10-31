Somali Ordusu Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi

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Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Somali ordusunun DANAB ve Gorgor birlikleri, Galmudug'un Qaycad bölgesi yakınlarında Eş-Şebab terör örgütüne operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü, sığınakları da imha edildi.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.