Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Somali ordusunun DANAB ve Gorgor birlikleri, Galmudug'un Qaycad bölgesi yakınlarında Eş-Şebab terör örgütüne operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü, sığınakları da imha edildi.
Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Somali Ordusu Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?