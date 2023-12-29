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Somaliland ile müzakereler yeniden başlıyor - Son Dakika
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Somaliland ile müzakereler yeniden başlıyor

Cibuti'nin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmeler sonucunda Somali, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesiyle müzakereleri sürdürme kararı aldı. İki yönetim arasında yapılan ortak açıklamada, müzakerelerin yeniden başlayacağı, özel bir komite atanacağı ve Siad Barre döneminde yapılan saldırıların kınanması üzerine uzlaşıldığı belirtildi. Ayrıca, her iki taraf güvenlik meselelerinde iş birliği yapma kararı aldı.

Somaliland ile müzakereler yeniden başlıyor
29.12.2023 - 23:01,
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Somali, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesiyle müzakereleri sürdürme kararı aldı.

Cibuti'nin arabuluculuğunda liderler ve heyetler düzeyinde yapılan görüşmeler sonrası iki yönetim ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, uzun süredir ara verilen müzakerelerin yeniden başlayacağı, iki tarafın 30 gün içinde özel komite atayacağı ve Siad Barre döneminde yapılan saldırıların kınanması üzerine uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Ayrıca, her iki taraf anlaşma kapsamında güvenlik meselelerinde iş birliği yapma kararı aldı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Somali ve Somaliland liderlerini müzakerelere yeniden başlamaları için dün bir araya getirmişti.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

Askeri darbeyle 1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan Siad Barre, patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti. Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA
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Cibuti, Somali, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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