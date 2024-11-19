Somuncu Baba'nın Anma Programı

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Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, vefatının 612. yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenlendi.

Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma erkinliğinde konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Somuncu Baba gibi büyük zatların bu toprakları seçmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Onun fikirlerinin, İstanbul'un fethine kadar uzanan bir yolun ışığını taşıdığını belirten Kumbuzoğlu, "Etkinlikleri her yıl düzenleyerek ulusal bir boyuta taşınmasını hedefliyoruz. Barış ve huzur ortamını yeniden tesis edebilmek için yeni Mevlanalara, yeni Yunus Emrelere ihtiyacımız var. Bu törenlerle gençlerimize bu değerleri aktarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Anma programı çeşitli etkinliklerle 2 gün sürecek.