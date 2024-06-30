Sorgun 2. Sanat Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Sorgun 2. Sanat Çalıştayı Başladı

İş insanı ve Sorgun Belediye Spor Kulübü Başkanı Ergin Gül ve eşi Sevil Gül tarafından organize edilen Sorgun 2. Sanat Çalıştayı başladı. Çalıştay, bir hafta sürecek olup Türkiye genelinden 17 resim ve bir mozaik sanatçısının katılımıyla gerçekleşiyor. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserler, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sergilenecek.

30.06.2024 14:57
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İş insanı ve Sorgun Belediye Spor Kulübü Başkanı Ergin Gül ve eşi Sevil Gül tarafından organize edilen Sorgun 2. Sanat Çalıştayı başladı.

Ergin Gül, yaklaşık bir hafta sürecek olan çalıştayla ilgili AA muhabirine, sanatı ve sanatçıları çok sevdiğini, o nedenle bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl Bahadın beldesinde organize edilden çalıştayın ikincisini Dişli köyü yakınlarındaki yazlık evde düzenlediklerini ifade eden Gül, "Kreatörlüğünü ressam Hasan Mutlu'nun yaptığı çalıştay bir hafta sürecek. Çalıştaya Türkiye genelinden 17 resim ve bir mozaik sanatçısı katılıyor. Sorgun'dan yerel sanatçılarımız Ömer Ünal ve Fatih Gökkaya da çalıştaya katılan sanatçılar arasında yer alıyorlar. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserler, 6 Temmuz Cumartesi günü Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sergilenecek." dedi.

Gül, çalıştayın tüm giderlerinin kendisi ve eşinin üstlendiğini belirterek, "Ortaya çıkan eserleri sanatçılar şahsi koleksiyonuma hediye olarak bırakıyor. Ben de bu resimleri aileme çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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