Sorgun'da çiftçilere hububat yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Sorgun'da çiftçilere hububat yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapıldı

Sorgun\'da çiftçilere hububat yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapıldı

Sorgun Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, çiftçilere hububat yetiştiriciliğinde kaliteli tohumluk kullanımı, üst gübreleme ve hastalıklarla mücadele konularında bilgi verildi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, kaliteli tohumluk kullanımının yüksek verim sağladığını belirtti. Ayrıca, üst gübreleme yöntemleri hakkında da bilgi verildi.

14.02.2024 15:09
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Sorgun'da çiftçiler, hububat yetiştiriciliğinde kaliteli tohumluk kullanımı, üst gübreleme ve hastalıklarla mücadelede konusunda bilgilendirildi.

Sorgun Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, konuşmacı olarak katılan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yüksek verim için kaliteli ve sertifikalı tohumluk kullanılması, üst gübreleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sertifikalı tohumluk kullanımının tane veriminde yüzde 40 oranında artış sağlayabileceğini vurgulayan Soylu, "Tohumluklar özel ambalajlarında olmalı, ambalaj üzerinde etiket bulunmalı ve etiket üzerindeki bilgilere dikkat edilmelidir. Üst gübreleme kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan gübrelemedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikle üst gübresi bir defada, yağışı yeterli olan veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defada yapılmalıdır. Yağış veya sulama durumuna göre verilecek üst gübre (azotlu) miktarı değişmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Süleyman Soylu, Çiftçilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgun'da çiftçilere hububat yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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