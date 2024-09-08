Adalet Bakanı\'ndan Narin Güran Açıklaması

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'SORUMLULAR ADALETE HESAP VERECEK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümü ile ilgili sorumluların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.