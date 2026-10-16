Soruşturmanın gizliliğini ihlalden Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturmanın gizliliğini ihlalden Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Bahadır Özgür, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Özgür, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Özgür, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkta ifadesi alınan Özgür, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla hakkında işlem yapılan gazetecinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
Kaynak: AA
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