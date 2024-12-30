Sosyal Medyada Atatürk'e ve Şehitlere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

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(İSTANBUL) - Sosyal medyada Atatürk'e ve şehitlere hakaret ederek video paylaşan, hakkında 21 suç kaydı bulunan şüpheli A.B. tutuklandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında 27 Aralık'ta, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "Kişinin hatırasına hakaret", "Şehitlere hakaret", "Dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını içeren video paylaşımını yaptığı belirlenen A.B. 28 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındı.

A.B'nin, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçları başta olmak üzere toplam 21 suç kaydı bulunduğu, ayrıca kayıp olarak da arandığı tespit edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.