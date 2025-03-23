Söylemez, CHP'nin Adaylık Ön Seçiminde Oy Kullandı

(ANKARA)- Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Söylemez, "Demokrasinin, hukukun üstünlüğü adına bir dayanışma göstermek ve Türkiye ittifakına bir katkı sunmak amacıyla buradayız. Bu arada Özgür Özel'i ve CHP'yi bu süreçte gösterdiği iradeden, dayanışmadan ve mücadeleden ötürü kutluyorum. Türkiye mutlaka hukuk devleti olacaktır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi devam ediyor. Oy kullanmaya gelen eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma sandığında oy kullanmak üzere buraya geldim. Buraya şahsım adına ve Sayın Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı milli merkez hareketi adına geldik. Demokrasinin, hukukun üstünlüğü adına bir dayanışma göstermek ve Türkiye ittifakına bir katkı sunmak amacıyla buradayız. Bu arada Özgür Özel'i ve CHP'yi bu süreçte gösterdiği iradeden, dayanışmadan ve mücadeleden ötürü kutluyorum. Türkiye mutlaka hukuk devleti olacaktır, cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönecektir. Bu, milletimizin feraseti ve kararlılığı sayesinde olacaktır" diye konuştu.

Eski DSP Genel Başkanı ve eski Devlet Bakanı Zeki Sezer de "Türkiye her anlamda zor günlerden geçerken, bu zor günlerden geçişi aşmanın yolu, demokrasiyi ve birlikteliği güçlendirmek. Cumhuriyet Halk Partisi bugün cumhurbaşkanı adayını en demokratik yolla seçerken, dayanışma sandığında oy kullanmak için buradayız. Önümüzdeki dönemin Türkiye için iyi olacağına güveniyorum ama bugün yaşananları aşmak için de hepimizin de birlik, beraberlik içerisinde olmak, dayanışma içinde olmak gerekir" ifadelerini kullandı.