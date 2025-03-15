SpaceX, 4 Astronotu ISS'e Gönderdi - Son Dakika
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SpaceX, 4 Astronotu ISS'e Gönderdi

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SpaceX'in Falcon-9 roketi, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla fırlattı.

15.03.2025 03:25
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- SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi

Falcon-9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı

FLORIDA - 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren SpaceX'e ait Dragon uzay aracı Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında 4 astronotu ISS'e gönderdi. Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi ve Kirill Peskov isimli astronotların içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02: 04'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 1 numaralı iniş bölgesine indi. Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderilen 4 astronotun, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini alacağı ve ISS'te geçirecekleri süre boyunca insanlığa faydalı bir dizi bilimsel araştırma yürüteceği açıklandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü başlaması beklenen Crew-10 görevi, teknik bir aksaklık nedeniyle son anda ertelenmişti.

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Spacex, Dünya, Uzay, Son Dakika

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