SpaceX Starship'in 8. Testi Gerçekleşti - Son Dakika
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SpaceX Starship'in 8. Testi Gerçekleşti

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SpaceX, Starship roketinin 8. uçuş testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi, bağlantı kesildi.

07.03.2025 05:25
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- SpaceX, dev uzay roketi Starship'in 8'inci uçuş testini gerçekleştirdi

Başarılı şekilde fırlatılan roketle daha sonra bağlantı kesildi

TEXAS - SpaceX, geliştirdiği en güçlü uzay roketi olan Starship'in 8'inci uçuş testini gerçekleştirdi. Roket başarılı şekilde fırlatılırken, daha sonra roketle bağlantının kesildiği bildirildi. Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy ise planlandığı şekilde yeryüzüne dönmeyi başardı.

Girişimci iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship'in 8'inci uçuş denemesini yaptı. 4 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, Türkiye saati ile 02.30'da ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra yeryüzüne geri dönerek Mechazilla adlı platform tarafından başarılı bir şekilde yakalandı. Ancak, SpaceX'ten daha sonra yapılan açıklamada, yükselişi sırasında Starship ile bağlantının kesildiği belirtilerek, "Ekibimiz önceden planlanmış acil durum prosedürlerini uygulamak üzere güvenlik yetkilileriyle koordinasyona başlamıştır" denildi. Yaşanan sorunun nedenini belirlemek üzere uçuş verilerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, başarı öğrenilenlerden gelir. Bugünkü uçuş da Starship'in güvenilirliğini arttırmak için yeni dersler almamızı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı. Firmadan daha önce yapılan açıklamada, son test uçuşunun Starship'in şimdiye dek belirlenen teknik eksiklerinin giderilmesine ve performans geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Son denemesinde havada parçalanmıştı

Starship'in Ocak ayında yapılan 7'nci denemesi de başarılı şekilde başlamış, roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy planlandığı şekilde platforma geri dönmeyi başarmıştı. Ancak, Starship roketi havalandıktan 8 dakika sonra parçalanmıştı.

En güçlü uzay roketi olarak biliniyor

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait olan

122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak biliniyor. Starship'in, Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars'a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel SpaceX Starship'in 8. Testi Gerçekleşti - Son Dakika

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