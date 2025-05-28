SpaceX, Starship'in 9. Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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SpaceX, Starship'in 9. Uçuşunu Gerçekleştirdi

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28.05.2025 07:45
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SpaceX, Starship\'in 9. Uçuşunu Gerçekleştirdi
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SpaceX, Starship roketiyle 9. test uçuşunu yaptı; roket başarılı fırlatıldı ama uyduları yörüngeye yerleştiremedi.

- SpaceX, Starship'in 9'uncu uçuş testini yaptı

Başarılı bir şekilde fırlatılan roketle 30 dakika sonra bağlantı kesildi

TEXAS - SpaceX, geliştirdiği en güçlü uzay roketi olan Starship'in 9'uncu uçuş testini yaptı. Başarılı bir şekilde fırlatılan roket, buna rağmen taşıdığı 8 yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramadı. Yakıt sızıntısı nedeniyle irtifa sorunu yaşayan roketle, fırlatmadan 30 dakika sonra bağlantının kesildiği bildirildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship'in 9'uncu uçuş denemesini yaptı. 8 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, Türkiye saati ile 02.36'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy fırlatmadan sonra okyanusa sert iniş yaparken, yolculuğuna devam eden Starship roketi kargo kapağının açılmaması üzerine 8 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramadı. Daha sonra Starship'in bazı yakıt tankı sistemlerinde sızıntı meydana gelmesi üzerine roketin irtifa sorunu yaşadığı bildirildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, fırlatmadan yaklaşık 30 dakika sonra roketle bağlantının kesildiği belirtilerek, "Starship hızlı ve planlanmamış bir şekilde parçalandı" ifadelerine yer verildi. SpaceX'in bir sonraki uçuş testi için hazırlıklarını sürdüreceği vurgulanarak, "Bu tür bir testte başarı, öğrendiklerimizden gelir. Bugünkü test, SpaceX yaşamı çok gezegenli hale getirmeye çalışırken Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak" denildi. Son test uçuşunun Starship'in şimdiye dek belirlenen teknik eksiklerinin giderilmesine ve performans geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacağı biliniyordu.

Son 2 denemede havada parçalanmıştı

Starship'in 7'nci ve 8'inci uçuş testleri de başarılı başlamış, Super Heavy güçlendiricisi fırlatmanın ardından planlandığı şekilde dünyaya dönmüştü. Ancak Starship roketi, her iki denemede de fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı.

En güçlü uzay roketi olarak biliniyor

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait olan 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak biliniyor. Starship'in, Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars'a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Starlink, Güncel, Spacex, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel SpaceX, Starship'in 9. Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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