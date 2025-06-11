SPD'den Dış Politika Değişikliği Talebi - Son Dakika
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SPD'den Dış Politika Değişikliği Talebi

11.06.2025 18:47
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Almanya'da SPD'li siyasetçiler, dış ve güvenlik politikasının değiştirilmesini ve barış çağrısı yaptı.

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içindeki birçok siyasetçi, hükümetin dış ve güvenlik politikasını değiştirmesini talep etti.

Aralarında milletvekilleri ve eski bakanların da bulunduğu çok sayıda SPD'li siyasetçi, "manifesto" başlığıyla hükümetin dış ve güvenlik politikasını değiştirmesini talep eden bir yazıya imza attı.

Avrupa'nın istikrarlı barış ve güvenlik düzeninden uzakta olduğu belirtilen yazıda, silahlanma yarışı yerine gerilimin azaltılması ve güvenin aşamalı olarak inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

Yazıda "Almanya'da ve çoğu Avrupa ülkesinde geleceği özellikle askeri çatışma stratejisinde ve 100 milyarlarca avroluk silahlanmada arayan güçler etkili oldu." ifadesi kullanıldı.

"Askeri alarm söylemleri" ve büyük silahlanma programlarının, Almanya ve Avrupa için daha fazla güvenlikten ziyade istikrarsızlığa ve NATO ile Rusya arasındaki karşılıklı tehdit algısının güçlenmesine yol açtığı bildirilen yazıda, yeni ve sürdürülebilir barış ve güvenlik politikasının geliştirilmesi talep edildi.

Yazıda, bunun için tüm Avrupa ülkelerinin diplomatik çabalarını yoğunlaştırması gerektiği belirtilerek, Rusya ile yeniden diyaloğa girilmesi istendi.

Silahlanmanın durdurulması gerektiği vurgulanan yazıda, "Avrupa güvenlik politikası, silahlanma ve savaşa hazırlık ilkesine değil, etkin savunma kabiliyetine dayanmalıdır." ifadesine yer verildi.

Yazıda, güvenlik politikası kapsamında savunma harcamalarının yüzde 3,5 veya yüzde 5'e çıkarılmasına karşı çıkılarak, silahlanmaya daha fazla kaynak ayırmak yerine yoksulluğun azaltılması, iklimin korunması ve doğal kaynakların tahribatıyla mücadeleye yönelik yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği aktarıldı.

ABD'nin yeni orta menzilli füzelerinin Almanya'da yerleştirilmesine de tepki gösterilen yazıda, ABD füze sistemlerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkeyi birinci hedef haline getireceği savunuldu.

Rusya ile ilişkilerin ve işbirliğinin kademeli olarak yumuşatılması talep edilen yazıda, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Güneydoğu Asya'daki bir askeri gerilimin tırmanışa dahil edilmemesi istendi.

Bakan Pistorius'tan yazıya tepki

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'ya yönelik politikanın değiştirilmesine ilişkin taleplere tepki gösterdi.

SPD'li olan Pistorius, söz konusu metnin gerçekleri inkar ettiğini belirterek, yazıdaki barış arzusunu paylaştığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koşulsuz ateşkes tekliflerini reddettiğini söyledi.

Pistorius, "Putin ile ancak güçlü pozisyonda müzakere edebiliriz. Onu müzakere masasına getirmenin tek yolu bu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SPD'den Dış Politika Değişikliği Talebi - Son Dakika

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