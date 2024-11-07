Spil Dağı'nda Sonbahar Şöleni

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Manisa'da yer alan Spil Dağı Milli Parkı, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Şehrin hemen yanı başında yer alan Spil Dağı, kızılçamın yanı sıra karaçam, ardıç, meşe, çınar, ceviz, ıhlamur, kiraz ve kavak ağaçlarıyla çevrili bir coğrafyaya sahip.

Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu 1517 rakımlı dağ, başta yılkı atları olmak üzere kuşlar, sansar, yaban domuzu, tilki ve çakal türlerine ev sahipliği yaparak, doğal yaşam alanı sağlıyor.

Doğaseverler, sonbahar mevsiminde kızıl ve sarının tonlarına bürünen bölgeye ilgi gösteriyor. Doğa yürüyüşü yapanlar, doğal terastan Manisa şehir merkezini de izliyor.